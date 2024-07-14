انفجار صهريج غاز في خراج الهيشة العكارية

انفجر صهريج غاز في خراج بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد في عكار.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، في وقت تعمل فرق الدفاع المدني على إطفاء الحريق.