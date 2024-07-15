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عمليات دهم للجيش في بريتال بحثًا عن مطلوبين
أمن وقضاء
2024-07-15 | 02:46
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عمليات دهم للجيش في بريتال بحثًا عن مطلوبين
تنفذ قوة من الجيش اللبناني منذ الساعة السادسة من صباح اليوم عمليات دهم بلدة بريتال شرقي بعلبك، وتعمل على ملاحقة مطلوبين في احياء غربي وشرقي البلدة.
واستحدثت القوة المداهمة منذ صباح اليوم نقاط وحواجز عند مدخل البلدة وفي ساحتها الرئيسية.
وكانت قوة مماثلة من الجيش اللبناني دهمت امس بلدة بريتال وعملت على ملاحقة مطلوبين، تخلل المداهمة اطلاق نار ومصادرة سيارة رباعية الدفع، وبداخلها اسلحة وذخائر نقلت الى احد المراكز العسكرية.
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