اثنان من افراد عصابة سرقة محترفة في قبضة شعبة المعلومات

تمكّنت شعبة المعلومات من رصد نشاط لعصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة ومحاولة سرقة لمنازل وشركات ومحلات وفنادق ومطاعم في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان وبخاصة: بيت الدين، جعيتا، الكسليك، أنطلياس، النقاش، الجديدة، الربوة، حمانا، الجميزة والأشرفية. وآخرها كان بتاريخ 5-6-2024، حيث إدعى مواطن أن مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى مكتبه الكائن في محلة الربوة وسرقوا مبلغ 50,000 دولار أميركي من داخل خزنة في المكتب.



وعلى أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت الى تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم كل من:



-م. ح. (مواليد عام 1981، لبناني)

-ف. ب. س. (مواليد عام 1980، لبناني)



وقد تبيّن أن الأول من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.



وبتاريخ 26-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف الأول في محلة مار مخايل على متن سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" المستخدمة في عمليات السرقة، والثاني في محلة خلوات -حمانا على متن سيارته نوع "بي ام" لون أسود، بتفتيشهما والسيارتين عثر بحوزة الأول على مسدسين حربيين مع ممشطين و16 طلقة صالحة للاستعمال، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة، قبعتين و3 هواتف خلوية.



وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة إقدامه برفقة شخص آخر على تنفيذ العديد من عمليات السرقة ومحاولة السرقة بواسطة الكسر والخلع لمنازل وشركات ومحلات وفنادق ومطاعم ضمن المناطق التالية: بيت الدين، جعيتا، الكسليك، أنطلياس النقاش، الجديدة، الربوة، حمانا، الجميزة والأشرفية، حيث كان شريكه يرصد الأماكن التي سيتم سرقتها ويؤمن السيارات المستخدمة لعمليات السرقة. كما أضاف ان الثاني شارك معهما في عملية سرقة خزنة في محلة حمانا، وكان يتم توزيع الحصص فيما بينهم بعد كل عملية. كذلك، اعترف الثاني بما نسب اليه.



وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.