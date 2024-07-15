عقوبة الأشغال الشاقة لـ68 عاما لمتهم بمجامعة أطفاله الثلاثة... وحجته الخلاف مع زوجته!

أصدرت محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين القاضيين لطيف نصر وطارق صادق، على مشارف ختام السنة القضائية، العديد من الاحكام النهائية التي قضت بتجريم متهمين بجرائم قتل واتجار بالمخدرات وتأليف عصابات للسرقة والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على قاصرين.



وفي السياق، كان لافتا الحكم الذي صدر بتاريخ 11/7/2024، والذي قضى بتجريم المتهم ن.ر. بجنايات المواد 503/2 و505/1و2 و509/1و2 معطوفة على المادة 511 من قانون العقوبات، لإقدامه على مجامعة أطفاله الثلاثة، البالغين من العمر، 9 و11 و12 سنة، وارتكابه الأفعال المنافية للحشمة بهم، لمرات متعددة، وعلى امتداد سنة من الزمن، بعدما تركتهم والدتهم معه، للعمل والمبيت في مكان آخر، مبررا أفعاله الجرمية بسبب وحيد هو خلافه مع زوجته، ورغبته بالانتقام منها، وقد طلب من المحكمة منحه الاسباب التخفيفية، فجاءه الجواب ضمن حيثيات الحكم الذي أنزل به عقوبة الأشغال الشاقة مدة 68 عاما.