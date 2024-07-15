أمن الدولة توقف مشعوذاً في صور يستغلّ ضحاياه

أوقفت مديريّة أمن الدولة في صور، السوريّ (خ. م.)، وبعد التحقيق معه، اعترف بممارسة السحر والشعوذة، واستغلال بعض النساء والرجال في هذا الموضوع. وتمّ تحويله الى الجهة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء.

وعمّمت المديريّة العامّة لأمن الدولة صورته كي يتمكن من تعرّض لابتزازه من التواصل مع مكتب صور في أمن الدولة على الرقم 07741583 لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.