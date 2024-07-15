عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار

بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤، وعلى أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار دون وقوع إصابات في بلدة بريتال - البقاع، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم وأوقفت 4 أشخاص، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.