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عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
أمن وقضاء
2024-07-15 | 12:28
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عملية دهم وتوقيف 4 أشخاص في بلدة بريتال - البقاع على أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤، وعلى أثر تعرض دورية للجيش لإطلاق نار دون وقوع إصابات في بلدة بريتال - البقاع، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم وأوقفت 4 أشخاص، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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