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غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
أمن وقضاء
2024-07-15 | 14:50
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غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة
إستهدفت غارة إسرائيلية على بنت جبيل منزلًا مأهولًا، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء مدنيين من عائلة واحدة.
والشهداء هم شاب وشقيقتاه.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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