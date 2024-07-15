غارة إسرائيلية على بنت جبيل... وشهداء من عائلة واحدة

إستهدفت غارة إسرائيلية على بنت جبيل منزلًا مأهولًا، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء مدنيين من عائلة واحدة.



والشهداء هم شاب وشقيقتاه.