روّجا المخدرات بين الشويفات وخلدة... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات بين الشويفات وخلدة. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، وهما كل من:



- أ. ه. (مواليد عام 2001، لبناني)



- ح. ح. (مواليد عام 2005، لبناني).



وبتاريخ 3-7-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الشويفات أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية لون أسود من دون لوحات تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشهما والدراجة عثر على ما يلي:



- مسدس حربي مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال.

- 18 مظروفا مدوّن عليها (نت ملك) بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي 65,3 غ

- 21 مظروفا مدوّن عليها (باظ ملك) بداخلها مادة الباز زنتها بالكامل حوالي 73,5 غ

- 7 مظاريف مدوّن عليها (أجنبي) بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف حوالي 3,6 غ

- ورقة بيضاء مدون عليها (1 غرام رمل نت) بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي 1,5 غ

- 5 مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي 93,8 غ

- 5 أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي 140 غ.

- محفظة جلدية بداخلها مخدرات، دفتر ورق لف سجائر

- مبلغ 100 $ مزيّف، هاتفين خلويين ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تعاطي المخدرات وترويجها على متن الدراجة المضبوطة بين منطقتي الشويفات وخلدة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.