استشهاد 5 أشخاص في غارتين اسرائيليتين في الجنوب

استهدفت غارة اسرائيلية بعد ظهر اليوم دراجة نارية، بواسطة مسيرة على طريق كفرتبنيت - الخردلي، أدت الى استشهاد الشابين السوريين عبد المطلب عبد الفتاح نانيس، وحمزة مرهج شعبان.



الى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" باستشهاد 3 أطفال سوريين في غارة اسرائيلية، استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت.