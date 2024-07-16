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استشهاد 5 أشخاص في غارتين اسرائيليتين في الجنوب

أمن وقضاء
2024-07-16 | 14:06
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استشهاد 5 أشخاص في غارتين اسرائيليتين في الجنوب
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استشهاد 5 أشخاص في غارتين اسرائيليتين في الجنوب

استهدفت غارة اسرائيلية بعد ظهر اليوم دراجة نارية، بواسطة مسيرة على طريق كفرتبنيت - الخردلي، أدت الى استشهاد الشابين السوريين عبد المطلب عبد الفتاح نانيس، وحمزة مرهج شعبان.

الى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" باستشهاد 3 أطفال سوريين في غارة اسرائيلية، استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت.

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