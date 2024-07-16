انتشال جثة شخص بعد تعرضه للغرق قبالة شاطئ طرابلس

انتشل عناصر من القوات البحرية في الجيش جثة شخص بعد تعرضه للغرق قبالة شاطئ طرابلس، وتولى الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثة إلى أحد المستشفيات.