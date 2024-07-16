تدابير سير في محلة رأس النبع بسبب إحياء ذكرى عاشوراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه لمناسبة إحياء اليوم العاشر من شهر محرّم الواقع فيه 17/07/2024 الساعة 20:00 من تاريخ 16/7/2024 تم إقفال الطريق في محلة رأس النبع - شارع عمر بن الخطاب على المسلك الممتد من حدود المدرسة العاملية من الجهة الغربية حتى محطة المحروقات وسيتم تحويل السير إلى الطرقات المحيطة وستستكمل هذه الإجراءات لحين الإنتهاء.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطريق المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.