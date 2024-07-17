الجيش: انقلاب سيارة بداخلها سوريون دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ليل 16 - 17 /7 /2024، أثناء محاولة دورية من الجيش توقيف 16 سوريًّا داخل سيارة رباعية الدفع بعد دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة في بلدة الشيخ لار – عكار، حاول السائق (و.ش.) الفرار من الدورية ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونُقل مَن بداخلها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث السائق وأحد الجرحى أن فارقا الحياة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.