الجيش: توقيف 588 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم وجنح متعدّدة خلال شهر حزيران

أُوقف 588 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدِّرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.



وأوضحت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، أنّ المضبوطات شملت 75 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و21 رمانة يدوية و17 قاذف أر بي جي، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، إضافة إلى كمية من المخدِرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة.



وأُحبطت محاولات تسلل نحو 2200 سوريّ عبر الحدود اللبنانية - السورية بطريقة غير شرعية.



وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.