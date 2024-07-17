الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الامن توقف منتحل صفة موظف لدى السفارة الأميركيّة باسم وهمي

أمن وقضاء
2024-07-17 | 09:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوى الامن توقف منتحل صفة موظف لدى السفارة الأميركيّة باسم وهمي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قوى الامن توقف منتحل صفة موظف لدى السفارة الأميركيّة باسم وهمي

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظّف في السّفارة الأميركيّة، باسم وهمي (مايكل معوض)، وإيهام ضحاياه أنّ باستطاعته تأمين تأشيرات سفر إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة مقابل مبالغ ماليّة. وقد وقع ضحيّة أعماله عددٌ كبيرٌ من الأشخاص اللبنانيين والسّوريين.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها التّقنيّة والإستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:
م. ع. (من مواليد عام ١٩٧٥، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق وكان سجينًا سابقًا بجرائم نصب واحتيال وتزوير.
بتاريخ 11-7-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في جونية، حيث ضبطت بحوزته بيان قيد إفرادي وصورة ملونة عن جواز سفر أميركي مزوَّرَين باسم ميخائيل معوض، وأوراق رسميّة وصور شمسيّة عائدة لأشخاص وقعوا ضحيّة أعماله.
ومن خلال التّحقيقات، تبيّن أنّه في بعض الأحيان كان يستخدم شعراً مستعاراً لتنفيذ عملياته الاحتياليّة، وقد تعرّف إليه عددٌ من الضّحايا الذين أكّدوا أنه انتحل صفة موظف في السّفارة الأميركيّة في بيروت وأوهمهم أنّ بإمكانه تأمين تأشيرات سفر لهم الى أميركا وبلدان أجنبية أخرى، بحكم وظيفته في السّفارة المذكورة، مقابل استحصاله على مبالغ ماليّة منهم. إضافةً إلى ايهامهم بتأمين هواتف خلويّة نوع ايفون ۱۰ pro  بأسعار تترواح بين ۲۰۰ و ۳۰۰ دولار أميركي، من دون أن يقوم بتنفيذ أي من وعوده وعدم إعادة المبالغ الماليّة لهم، ومن ثم التّواري عن الأنظار.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله الحضور إلى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة الكائنة قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتّصال على الرقم 901203 -01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الامن

منتحل

السفارة

الأميركيّة

LBCI التالي
الجيش: انقلاب سيارة بداخلها سوريون دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة
تدابير سير في محلة رأس النبع بسبب إحياء ذكرى عاشوراء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-05

باريس تشدد لهجتها تجاه المتحدث باسم السفارة الروسية في فرنسا

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-05

أمن الدولة توقف في البقاع قتاده عوض الفراج مواليد سوريا 2004 شقيق مطلق النار على السفارة الأميركية إثر مطاردتهم له بعد أن حاول الهرب

LBCI
أخبار دولية
2024-05-03

المدعي العام للجنائية الدولية يطالب بالتوقف عن ترهيب موظفي المحكمة

LBCI
أخبار دولية
2024-04-19

السفارة الأميركية لدى إسرائيل تطلب من موظفيها وعائلاتهم الحد من تنقلاتهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:16

الجيش: توقيف 588 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم وجنح متعدّدة خلال شهر حزيران

LBCI
أمن وقضاء
06:20

الجيش: انقلاب سيارة بداخلها سوريون دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة

LBCI
أمن وقضاء
17:51

تدابير سير في محلة رأس النبع بسبب إحياء ذكرى عاشوراء

LBCI
أمن وقضاء
14:13

انتشال جثة شخص بعد تعرضه للغرق قبالة شاطئ طرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-03

في لحظات مرعبة... ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا: ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-15

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-07-11

ليا ابنة نانسي عجرم تخطف قلوب المتابعين... "وبعدين؟" (فيديو)

LBCI
رياضة
2024-07-16

بعد تعاقده مع ريال مدريد... الجمهور الإسباني يستعد لاستقبال مبابي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:11

لابيد يهاجم نتانياهو:ما يشغلك هو سلامتك الشخصية وراحة ابنك

LBCI
أخبار دولية
07:08

نتنياهو: أهداف الحرب ستتحقق من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري

LBCI
أخبار دولية
05:24

نيكي هيلي ورون ديسانتيس يدعمان ترامب

LBCI
أخبار لبنان
04:05

نصرالله: الجهة التي تفاوض باسم لبنان هي الدولة..وكل ما يشاع عن اتفاق جاهز غير صحيح

LBCI
أخبار لبنان
02:32

احياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
16:17

نصرالله: البعض يلجأ إلى إحياء قضايا طائفية ويثير أحقاداً وكأنه لا توجد معارك ولا ومجازر ولا شهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إحتفالات مدريد وبوينس آيرس تخطف الأنظار

LBCI
رياضة
13:53

منتخبات لبنان في لعبة التوتش رغبي تخوض اولى مبارياتها في بطولة العالم في انكلترا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

صفقة الأسرى ووقف النار تثير إنقسامًا داخليًا إسرائيليًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:02

نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
13:11

الاعتداء على باصات النقل المشترك... هذه آخر المستجدات

LBCI
صحة وتغذية
14:30

دراسة: عدد مرات قضاء الحاجة يكشف الكثير عن صحة الفرد

LBCI
آخر الأخبار
17:24

ترامب في مقابلة مع بلومبرغ: سأفرض رسوما جديدة على الصين بين 60 و100% و10% على الواردات من الدول الأخرى

LBCI
فنّ
04:50

هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة صيفية وجذابة... والجمهور يتفاعل! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:36

بري مستنكرًا الاعتداء الارهابيّ في منطقة الوادي الكبير: إنّه محاولة مكشوفة للإعتداء على القيم والرسالات السماوية

LBCI
أمن وقضاء
14:06

استشهاد 5 أشخاص في غارتين اسرائيليتين في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

JD Vance.. من فقير إلى نائب لترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More