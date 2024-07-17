الجيش: عملية دهم في بلدة سرعين الفوقا – البقاع

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة سرعين الفوقا – البقاع.وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، إضافة إلى سيارتين غير قانونيتين، وفق ما أوضحت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان.وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.