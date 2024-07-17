إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة

أصيب عنصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مساء اليوم بجروح أثناء قيام قوة من الشعبة بمداهمة لتوقيف أحد المطلوبين بعدة مذكرات توقيف في بلدة يحشوش – كسروان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.فحصل تبادل لإطلاق النار أدى الى إصابة العنصر وفرار المطلوب. وقد نقل الجريح الى المستشفى وإصابته طفيفة.