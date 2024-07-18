مراقبو الاقتصاد جالوا على محال صاغة في سوق صيدا وتسطير محضر ضبط

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على محلات الصاغة في السوق التجاريّ لمدينة صيدا، حيث تم التثبت من اعلان اسعار الذهب والفضة بشكل واضح، وتم فحص الموازين، اضافة الى التشدد بضرورة اعطاء فاتورة مفصلة للزبائن.



وسُطّر محضر ضبط في حق صاحب محل صاغة رفض اعطاء فاتورة لزبون، ولم يتقيد بنظام القياس الرسميّ المتعلق بالاوزان عند بيعه له محبسًا من الفضة.