القاضية غادة عون قررت منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين

قرّرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، في إطار الشكوى المقدّمة من النائب الياس جرادة والمحامين حسن بزّي وبيار الحدّاد ونجيب فرحات ورفاقهم ضد شركة optimum، وكل من يظهره التحقيق من المصارف.



وتمّ إبلاغ المديريّة العامّة للأمن العام للتنفيذ، في انتظار إشارة مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار.