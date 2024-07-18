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الجيش: توقيف أعضاء عصابة سلب في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية بعد سلبهم أحد المواطنين

أمن وقضاء
2024-07-18 | 16:21
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الجيش: توقيف أعضاء عصابة سلب في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية بعد سلبهم أحد المواطنين
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الجيش: توقيف أعضاء عصابة سلب في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية بعد سلبهم أحد المواطنين

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 17/7/2024، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية - الشمال أعضاء عصابة سلب وهُم المواطنون: (ف.ع.) المخطط لعملية السلب، (ع.ق.)، (م.ح.)، (ا.ط.)، (س.ع.)، وذلك بعد سلبهم أحد المواطنين مبلغًا ماليًّا كبيرًا بقوة السلاح على أوتوستراد شكا.

وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أعضاء العصابة.

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