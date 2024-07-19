المقدسي يتقدم بدعوى افتراء ضد ملحم الرياشي

تقدم رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان السابق طلال المقدسي بواسطة محاميه شادي مخزوم بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصيّ ضد النائب والوزير السابق ملحم الرياشي وكل من يظهره التحقيق فاعلًا شريكًا أم محرضًا او مستغلًا بجرم الافتراء سندًا للمواد 402 و403 ق.ع.



وطالب المقدسي إلزام المدعى عليه ملحم الرياشي بدفع مبلغ مالي كعطل وضرر ماديّ ومعنويّ سندًا لأحكام المادة 138 ق.ع بسبب سوء نية الادعاء، وبسبب تعسفه باستعمال حق التقاضي.



كما طالب برفع كامل أوراق الشكوى إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية لممارسة المجلس النيابيّ الموقر صلاحياته واتخاذ القرار المناسب.



والجدير ان موضوع الشكوى المقدمة تعود الى عام 2018 حيث لم يكن المدعى عليه الرياشي نائبًا.