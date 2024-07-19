شعبة المعلومات توقف أحد أفراد عصابة سرقة وسلب دراجات آلية

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة أفراد عصابات سرقة الدراجات الآلية وتوقيفهم، وبعد أن أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ 31-5-2024 الرأس المدبر لعصابة سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح على طريق المطار، تابعت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لتحديد أماكن تواجد أفراد عصابته وتوقيفهم.



ونتيجة المتابعة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة حارة حريك، ويدعى: ع. ن. (مواليد عام 2007، لبناني) وهو مطلوب بموجب ملاحقات قضائية بجرائم سلب بقوة السلاح وتأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح.



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في الشعبة عملية نوعية أسفرت عن توقيفه في محلة حارة حريك.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة انتمائه للعصابة المذكورة وتنفيذه برفقة أفرادها العديد من عمليات سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح ضمن المناطق التالية: طريق المطار، الشويفات، غاليري سمعان وصولًا الى خلدة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي افراد العصابة.