إطلاق المفرقات إحتفالًا... صالحاني يضيء على كيفية أخذ الحيطة والحذر

يحتفل اللبنانيون عامة والمسيحيون خاصة بعيد النبي إيليا مساء اليوم. ودرجت العادة أن يطلق عدد كبير منهم المفرقعات النارية في الهواء احتفالًا وابتهاجًا بالمناسبة، رغم التحذير من احتمال تسبب المفرقعات بإيذاء الأطفال أو اشتعال حرائق.



ويضيء رئيس قسم التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني نبيل صالحاني على كيفية أخذ الحيطة والحذر...