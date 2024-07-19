توقيف 86 سوريًا في منطقة العبدة كانوا يتحضرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

بتاريخ 19/7/2024، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة 86 سوريًا كانوا يتحضرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية متوجهين إلى إيطاليا، كما تم ضبط المركب.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.