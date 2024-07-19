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الجيش: دهم وتوقيف أحد المطلوبين في بلدة مقنة - البقاع

أمن وقضاء
2024-07-19 | 17:02
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الجيش: دهم وتوقيف أحد المطلوبين في بلدة مقنة - البقاع
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الجيش: دهم وتوقيف أحد المطلوبين في بلدة مقنة - البقاع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19 / 7 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة مقنة – البقاع، لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية بتاريخ سابق حيث ضبطت عددًا من أجهزة الاتصال اللاسلكية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (ح.م.) لوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرم إطلاق النار باتجاه المنازل وأحد العسكريين ما أدى إلى إصابته.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

أخبار لبنان

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البقاع

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