الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الوقت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روج المخدرات بين كاليري سمعان والحازمية... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

أمن وقضاء
2024-07-20 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روج المخدرات بين كاليري سمعان والحازمية... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
روج المخدرات بين كاليري سمعان والحازمية... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرة على المسلك الممتد من كاليري سمعان وصولًا الى الحازمية.

وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: ف. ب. (مواليد عام 1991، لبناني).

وبتاريخ 22-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحازمية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع " GR"، وبتفتيشه والدراجة تم ضبط:
/21/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الباز كوكايين
/20/ كيسًا من مادة الكريستال
/25/ مظروفًا من مادة الأرنب
/67/ مظروفًا من مادة التكنو
/14/ مظروفًا من مادة الترامادول
/8/ أكياس من حشيشة الكيف
/8/ أكياس من مادة السالفيا
/8/ علب بلاستيكية من مادة الكوكايين
مبلغ مالي وهاتف خلوي عدد/2/.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على المسلك الممتد من كاليري سمعان وصولًا الى الحازمية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المخدرات

كاليري

سمعان

والحازمية...

وشعبة

المعلومات

القبض

LBCI التالي
الدفاع المدني: لتوخي الحذر من السباحة في البحر بسبب إرتفاع الأمواج وسرعة حركة التيارات البحرية
الجيش: دهم وتوقيف أحد المطلوبين في بلدة مقنة - البقاع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-07-16

روّجا المخدرات بين الشويفات وخلدة... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليهما بالجرم المشهود!

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-02

قاصر يتواصل مع أشخاص ليمارس أعمالًا منافية للحشمة معهم... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-30

حاولوا الفرار إلى الخارج عبر مراكب الموت... وشعبة المعلومات تمنعهم وتلقي القبض عليهم

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-06

حاولوا تهريب 20 شخصًا عبر مراكب الموت وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:07

توقيف 2 من أفراد عصابة تروج المواد الممنوعة في جبل لبنان وأحد زبائنهما

LBCI
أمن وقضاء
07:41

إقفال ثلاثة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

LBCI
أمن وقضاء
06:28

الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة

LBCI
أمن وقضاء
04:46

الدفاع المدني: لتوخي الحذر من السباحة في البحر بسبب إرتفاع الأمواج وسرعة حركة التيارات البحرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-15

ركاب طائرة طالبوا "بنزول" طفل ووالده... هذا ما حدث قبل الاقلاع! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2024-07-17

إيميه صياح تقدّم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 على الـ"LBCI"

LBCI
آخر الأخبار
05:14

نيويورك تايمز عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي: بايدن يتقبل تدريجيا أنه قد لا يتمكن من البقاء بالسباق الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
03:40

أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارة بعد العطل الرقمي العالمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

عشيّة عيد القديس شربل.. يوم للصّلاة من أجل السّلام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:36

طريقة اختيار الحزب الديموقراطي لمرشحٍ آخر إذا تم الأمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مهرجانات جبيل الدولية .. الموسيقى تعلو فوق كل صوت!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بيروت سهرت على أنغامِ الفرح مع إنطلاقِ مهرجانات أعياد بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:30

ترامب مختتمًا مؤتمر الحزب الجمهوري: أترشح لأكون رئيساً لأميركا كلّها وليس لنصف أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المصورة اللبنانية كريستينا عاصي وزميلها ديلان كولينز سيحملان الشعلة الأولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

ُمسيرةٌ إيرانيةٌ من اليمن إلى تل أبيب التي هددت بتصفيةِ حساباتها مع طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

اهدنيات تنطلق.. والدولية صفتها الرسمية!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:37

زفاف جاد الحاج وزوجته في بيروت يُشبه الخيال... وكيف بدت العروس؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

مسيرات حزب الله تحضر في إسبانيا وإلمانيا

LBCI
منوعات
13:56

ابنة حاكم دبي "تُطلق" زوجها عبر منشور على إنستغرام: "أنا أطلقك" (صورة)

LBCI
فنّ
14:44

وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)

LBCI
منوعات
16:00

اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية... تسرب وقود وحالة من الهلع! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:23

وزير الدفاع الأميركي: على الرغم من أن الانفجار وقع قرب مكتب فرع سفارتنا فإنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهن عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأميركيين

LBCI
صحة وتغذية
15:15

هل تستخدمون هاتفكم في الحمام؟ إليكم هذه المخاطر على الصحة

LBCI
منوعات
13:12

هل تعانون من "البرغش" في المنزل وخارجه؟ إليكم 5 طرق طبيعية للتخلص منه (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More