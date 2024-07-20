إقفال ثلاثة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارا بإقفال ثلاثة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، لمخالفتها القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات.