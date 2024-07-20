توقيف 2 من أفراد عصابة تروج المواد الممنوعة في جبل لبنان وأحد زبائنهما

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن شبكة تنشط بترويج المواد المخدرة ضمن محافظة جبل لبنان.



وبتاريخ 10-7-2024، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقب، نصبت قوة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا في محلة الجية أدى الى توقيف /3/ أشخاص بالجرم المشهود اثناء قيامهم بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "هيونداي"، وهم كل من:

ت. ل. (مواليد عام 1980، فلسطيني) مروج

م. خ. (مواليد عام 2002، لبناني) مروج

م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني) زبون.



وبتفتيشهم والسيارة، عثر بحوزتهم على كمية من المواد التالية: باز كوكايين، وكوكايين، وماريجوانا، وحشيشة كيف، إضافةً إلى مبلغ مالي ناتج عن عمليات الترويج وهواتف خلوية.



وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.