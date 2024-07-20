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إلقاء القبض على مطلوب للقضاء وسارق درّاجات آليّة من مناطق عدّة

أمن وقضاء
2024-07-20 | 12:09
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إلقاء القبض على مطلوب للقضاء وسارق درّاجات آليّة من مناطق عدّة
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إلقاء القبض على مطلوب للقضاء وسارق درّاجات آليّة من مناطق عدّة

أوقفت فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي غ. ح. (مواليد عام 1998، سوري) في محلّة بئر حسن على متن درّاجة آليّة، والتي تبيّن أنّها مسروقة من محلّة صيدا، لسرقته درّاجات آليّة من مناطق عدّة.

وبالتحقيق معه، اعترف الموقوف بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة درّاجات آليّة من مُختلف المناطق، كما تبيّن أنّه يوجد بحقّه مُلاحقة قضائيّة بجُرم دخول البلاد خلسة، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.

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