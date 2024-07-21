بعد توقيف "العاصي"... شريكه في قبضة أمن الدولة

بعد توقيف مديريّة أمن الدولة للمدعوّ (أ. ع.) الملقّب بالعاصي منذ أسبوع، أوقفت دوريّة من مديريّة بيروت الإقليميّة المدعوّ (م.ح.)، في محلّة الحيّ الغربيّ من بيروت، والذي كانت قد أظهرت التحقيقات مع العاصي أنه شريكه.

وفي التحقيق الذي أُجري معه، اعترف (م.ح.) بما نسب إليه عن مشاركته للعاصي في عمليّة التشليح التي حصلت قرب المدينة الرياضيّة في بيروت.



وأودِع القضاء المختصّ الذي أصدر بحقّه وبحقّ العاصي مذكّرتي توقيف وجاهيّتين، بجرم السلب بقوّة السلاح.