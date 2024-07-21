توقيف شخص إعتدى على قاضٍ في محلّة سليم سلام

بعد توافر معلومات لمديريّة أمن الدولة في بيروت عن تعرّض أحد القضاة لاعتداءٍ من قبل مجهول في محلّة سليم سلام، وبعد التقصّي والمتابعة، استطاعت المديريّة تحديد هويّة المعتدي وهو لبنانيّ يُدعى (ع. ح.).



وعملت أمن الدولة على توقيفه والتحقيق معه، حيث اعترف بما نُسب إليه، وتمّ تحويله على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.



