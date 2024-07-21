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أربعة جرحى باشكال في عيون السمك - الضنية

أمن وقضاء
2024-07-21 | 07:38
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أربعة جرحى باشكال في عيون السمك - الضنية
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أربعة جرحى باشكال في عيون السمك - الضنية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن إشكالا فرديا وقع داخل احدى الاستراحات في منطقة عيون السمك - الضنية، تطور الى عراك وتضارب بالأيدي، استعملت خلاله أسلحة بيض وآلات حادة، نتج عنه سقوط اربعة جرحى.

وجرى تطويق الاشكال لاحقاً.

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