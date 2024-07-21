غادرت ولم تعد... هل من يعرف مكانها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقودة سيرين جهاد صعب (من مواليد عام 1996، لبنانيّة).



وقد غادرت صع، ما بين تاريخي 18 و19 الجاري، قسم الطوارئ في مستشفى "عين وزين"، حيث كان سيتم إدخالها لتتلقى علاجًا من حالة نفسيّة وعصبيّة تعاني منها.



علماً أنّ ليس بحوزتها هاتف خلوي أو أي أوراق ثبوتيّة تُعرّف عنها.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بيت الدين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 503016-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات.