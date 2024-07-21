إصابة عسكريَّين في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

أكّدت قيادة الجيش – مديرية التوجيه إصابة برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب، "في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيليّ".



وأوضحت، في بيان، تعرّض عسكريَّين لجروح متوسطة.



ونُقلا إلى أحد المستشفيات.