العثور على 3 مواطنين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء

تمكّنت وحدات من الجيش اللبناني، تؤازرها مديرية المخابرات وتدعمها القوات الجوية"، من العثور على 3 مواطنين بعدما فُقدوا في منطقة القرنة السوداء.



واشارت وحدات الجيش إلى أنّهم في حالة جيدة.