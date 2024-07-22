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دهم مطلوبين متورطين بسرقة السيارات في بلدة الطيبة
أمن وقضاء
2024-07-22 | 05:02
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دهم مطلوبين متورطين بسرقة السيارات في بلدة الطيبة
دهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني مطلوبين متورطين بسرقة السيارات في بلدة الطيبة شرقي بعلبك، وعملت على تفتيش منازل مطلوبين بحثا عن سيارات مسروقة.
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