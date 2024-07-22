الجيش يعثر على مسيرة في جرود عيحا - راشيا

عثرت وحدة من الجيش اللبناني على طائرة مسيّرة في جرود بلدة "عيحا" في قضاء راشيا، فاستدعت وحدة الهندسة وتعمل على تفكيكها.