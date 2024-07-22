الجيش يحذر من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن وحدات من الجيش ستواصل، اعتبارًا من 23 /7 /2024 ولغاية 31 /12 /2024، ما بين الساعة 5.00 من كل يوم وحتى الانتهاء، تنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء.



وحذرت قيادة الجيش المواطنين في بيان، من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظًا على سلامتهم، وتفاديًا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش.