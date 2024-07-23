ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في بلدة شدرا –الشمال

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني، في بلدة شدرا – الشمال، المواطن (ض.ك.)، وضبطت داخل سيارته نحو 219000 حبة كبتاغون.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.