أمن الدولة أوقفت فلسطينيًا بعد سرقته دراجة ناريّة

أوقفت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة الفلسطينيّ (ع. ش.)، بعد قيامه بسرقة درّاجة ناريّة للّبنانيّ (ع. ع. ) ، وأحيل الأوّل على التحقيق حيث اعترف بما نُسب إليه.





في التفاصيل، بعد سرقة درّاجته الناريّة من تحت جسر كفرّمّان، نشر (ع.ع.) مقطعاً عبر صفحته على الفيسبوك يناشد فيها المواطنين مساعدته على استعادتها، وهو مهجّر بسبب الحرب إلى بلدة كفرّمّان.





وتمكّنت مديريّة أمن الدولة في النبطيّة من تحديد مكان الدرّاجة المسروقة، محدّدة هويّة السارق، الذي أوقفته بعد أقلّ من ساعة وهو على متنها، وأحالته على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه وإعادة المسروق إلى صاحبه.