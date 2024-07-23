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غادرت منزلها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

أمن وقضاء
2024-07-23 | 09:52
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غادرت منزلها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها
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غادرت منزلها ولم تعد... وقوى الأمن تُعمّم صورتها

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: نبيله جورج خيرالله (من مواليد عام 1987، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 20-7-2024، منزلها الكائن في محلة بسوس، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 554256-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 

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