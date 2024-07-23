بعد فيديو سيّارة قوى الامن المحمّلة بالبطيخ... اليكم حقيقة ما جرى

بعد تداول فيديو يظهر مركبة آلية عائدة لقوى الأمن الداخلي محمّلة بالبطيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت المديرية العامة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه نظم اليوم في مدينة طرابلس، محضرا ضبط من قبل فصيلة التل ومفرزة سير طرابلس بحق المدعو (ل. ف.، مواليد عام 2005، سوري) لقيامه بالتبسيط على الأملاك العامة، وتم احتجاز "البيك اب" العائد له كونه دون تسجيل، ومصادرة البطيخ لصالح جمعية "ميتم الشعراني"، وتم نقلها على متن آلية عائدة لقوى الأمن الداخلي.