في العيرونية.. وفاة طفل اثر سقوطه من شرفة منزل تبين انه تعرض للاغتصاب

توفي الطفل ر.ش. ك مواليد 12/1/2023، إثر سقوطه من شرفة منزل في منطقة العيرونية في الشمال.



وكان الطفل قد نقل مساء امس إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو بحالة حرجة ليفارق الحياة اليوم متأثرا بجروحه.



وخلال قيام الطبيب الشرعي بالكشف عليه لاحظ وجود علامات تدل على ان الطفل تعرض للاغتصاب، وعلى الأثر فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث.