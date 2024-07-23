الجيش: توقيف 11 شخصاً ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة الصويري - البقاع، المواطن (ع.ا.) لمحاولته سرقة سيارة ولكونه مطلوبًا بجرم تأليف عصابة سرقة، وضبطت في حوزته أدوات لسرقة السيارات، كما أوقفت ٥ مواطنين في منطقة بقاعصفرين - الشمال لظهورهم في مقاطع فيديو وهُم يطلقون النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة الحربية.



كذلك، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة دير عمار – الشمال المواطنَين (خ.ع.) و(م.ح.) والسوري (خ.ا.) لإقدامهم على تهريب 25 سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية. ودهمت وحدة أخرى في بلدة رياق - البقاع منازل مواطنين على أثر إشكال تخلله إطلاق نار وأوقفت المواطنَين (خ.م.) و(ا.م.)، وضبطت سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، بحسب بيان قيادة الجيش.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.