توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام بأن دورية من مخابرات الجيش تمكنت من توقيف أحد كبار تجار المخدرات أ. م. ق. ج، على طريق دورس - بعلبك، وتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية.