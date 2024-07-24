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قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في الشويفات وخلدة
أمن وقضاء
2024-07-24 | 03:30
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قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في الشويفات وخلدة
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهولان بترويج المخدرات في منطقتي الشويفات وخلدة.
وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديدهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من معرفة هويتهما وهما كل من:
- أ. ي. (من مواليد عام ۱۹۹۷، فلسطيني)
- م. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۳، فلسطيني) من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وسرقة.
وبتاريخ 09-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة خلدة أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "تويوتا" لون رمادي تم ضبطها. وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:
- مظروفين نايلون بداخلهما مادة حشيشة الكيف زنتهما حوالي /2،6/غ
- /3/ مظاريف مدون عليها "نص باز اكسترا" بداخلها مادة الباز زنتها بالكامل حوالي /7،7/غ
- /9/ مظاريف مدون عليها "نص نت اكسترا" بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف حوالي /2،5/غ
- /4/ مظاريف مدون عليها "نات" بداخلها مادة الكوكايين زنة المظروف الواحد حوالي /3،1/غ
- دفتر ورق لف سجائر، مبلغ مالي، وهاتفين خلويين.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تعاطي وترويج المخدرات على متن السيارة المضبوطة في منطقتي الشويفات وخلدة لصالح أحد التجار، مقابل مبلغ /200/ دولار أميركي عن كل يوم عمل، وأنهما استأجرا سيارة التويوتا لاستخدامها في عمليات الترويج.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
توقيف
مروجي
مخدرات
الشويفات
وخلدة
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