حريق يلتهم خيمًا في مخيم للنازحين السوريين في بحنين - المنية

إندلع حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين - المنية ما تسبب بوقوع أضرار مادية بعدد من الخيم دون وقوع إصابات في الأرواح.



وقد سارع أهالي المنطقة إلى المكان للعمل على إخماد الحريق بصهاريج المياه قبل امتداده إلى باقي المخيم والجوار، قبل وصول عناصر الإطفاء والدفاع المدني الذين عملوا على إخماده بالكامل.