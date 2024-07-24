النائبان كرم ويزبك طعنا أمام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات

تقدم النائبان فادي كرم وغياث يزبك بطعن امام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦/٢٠٢٤ والمتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات، والذي سمح بموجبه لشركات الترابة في شكا وسبلين، اضافةً الى معامل الجفصين، معاودة العمل مدة سنة في المقالع التي تستغلها في المنطقة.