بحثٌ في اوضاع لبنان والمنطقة بين قائد الجيش والبخاري

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة واستقبل النائب أكرم شهيّب.