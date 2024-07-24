البيسري يعرض آخر المستجدات مع معوّض

عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مع النائب ميشال معوّض آخر المستجدات على الساحة الداخلية.كما إلتقى اللواء البيسري رئيس رابطة كاريتاس في لبنان الأب ميشال عبود، وعرض معه لآخر التطورات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سُبل التنسيق والتعاون بين الرابطة والمديرية العامة للأمن العام.