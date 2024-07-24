توقيف مطلوب في بعلبك لإطلاقه النارعلى دورية جيش واستشهاد أحد عناصرها وتوقيف آخر في أبلح

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطن المطلوب (ا.ج.) لإطلاقه النار على دورية للجيش، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها، ولإقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها.



وضبطت الدورية في حوزة الموقوف كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية وذخائر حربية.



كما أوقفت دورية من المديرية في منطقة أبلح – البقاع المواطن (ح.ز.) لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته، وقيامه بعمليات سلب بقوة السلاح وترويجه المخدرات.